Prof. Alena Buyx | Medizinerin und Philosophin

Noch im Februar lehnte der Deutsche Ethikrat staatliche Sonderregeln für Corona-Geimpfte ab. Im Mai begrüßte der Ethikrat die Lockerungen einiger Bundesländer und wies darauf hin, dass es nicht zu einer Spaltung der Gesellschaft kommen dürfe. Nach welchen Kriterien geht das Gremium vor, das in der Corona-Pandemie zu einer wichtigen Stimme und zum Berater der Bundesregierung wurde? Alena Buyx ist seit 2020 Vorsitzende des Deutschen Ethikrats. Sie ist vollapprobierte Ärztin mit weiteren Abschlüssen in Philosophie und Soziologie und lehrt an der Technischen Universität München. Für ihren Einsatz für den gesellschaftlichen Zusammenhalt während der Corona-Pandemie wird sie am 25.06. mit dem Deutschen Nationalpreis ausgezeichnet. Als “kommunikationsstarke Medizinethikerin“ sei sie als Vorsitzende des Deutschen Ethikrats ein großer Gewinn für die Stabilität der Demokratie.

Moderation: Nicole Köster