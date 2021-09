Hat mit "Laufen" einen neuen Roman veröffentlicht und übersetzt englische Literatur ins Deutsche.

Isabel Bogdan war in der Literaturszene vor allem als preisgekrönte Übersetzerin englischer Literatur bekannt. Sie übertrug u.a. Bücher von Jonathan Safran Foer, Jane Gardam und Nick Hornby ins Deutsche. 2016 erschien ihr erster eigener Roman, “Der Pfau“, eine subtile Komödie in den schottischen Highlands, die monatelang in der SPIEGEL-Bestsellerliste stand. Mit “Laufen“ hat sie einen Roman über eine Frau geschrieben, die nach einem Schicksalsschlag um ihr Leben läuft. Isabel Bogdan studierte Anglistik und Japanologie in Heidelberg und Tokyo.

Moderation: Nicole Köster