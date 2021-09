Schreiben unter dem Pseudonym Iny Lorentz einen Bestseller nach dem anderen.

Sie arbeiteten bei einem Versicherungskonzern und wurden ein Paar. Und sie fanden, dass das Leben noch mehr bieten müsste. Und so begannen Iny Klocke und Elmar Wohlrath gemeinsam zu schreiben. Das ist mehr als zehn Jahre her, und so wurden beide - hauptsächlich unter dem Pseudonym Iny Lorentz - das bekannteste und erfolgreichste Autoren-Duo Deutschlands. Es begann mit dem Roman "Die Wanderhure". Es folgten mehr als fünfzig andere Bücher, die zum Teil auch verfilmt wurden. Und so kam es zu der sagenhaften Zahl von 13 Millionen verkauften Exemplaren.