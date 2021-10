Alles, was wir anfangen, geht seinem Ende entgegen - vom Moment der Geburt an ist der Mensch Abschieden ausgesetzt. Wie gehen wir mit Abschied nehmen um? Durch die Einschränkungen wegen des Coronavirus wurden Trauernde vor zusätzliche Schwierigkeiten gestellt. Ina Schmidt ist Philosophin und Publizistin. Sie ist Gründerin der "denkräume", einer Initiative, in der sie in Workshops und Seminaren philosophische Themen für die heutige Lebenswelt verständlich macht. Ihr aktuelles Buch trägt den Titel: "Über die Vergänglichkeit - Eine Philosophie des Abschieds".

Moderation: Nicole Köster