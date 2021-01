Sie kommt aus einem kleinen Dorf in Niedersachsen und lebt in Hamburg. Sie ist Sängerin, Entertainerin und TV-Moderatorin. Und sie präsentiert seit 13 Jahren im NDR die Kult-Sendung „Inas Nacht“: Ein Abend in einer winzig kleinen Kneipe, in der Bier und Wein getrunken wird, und Ina Müller es immer wieder schafft, ihren Gästen sehr viel Persönliches und Privates zu entlocken. Corona hat auch hier die Produktionsbedingungen dramatisch verändert, auf der anderen Seite hatte Ina Müller plötzlich viel Zeit, ihre neue CD zu produzieren.

Moderation: Wolfgang Heim