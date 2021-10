Ina Knobloch ist promovierte Biologin. Sie ist Dokumentarfilmerin und Filmemacherin. Sie schreibt Bücher. Und sie lebt entweder in Frankfurt oder in Costa Rica. Ein Schwerpunktthema für sie: Umwelt-, Tier- und Naturschutz. Sie machte Filme über wilde Tiere, heimische Pflanzen und über Baumhäuser. Sie schrieb mit Hannes Jaenicke das Buch „Aufschrei der Meere“. Und sie beleuchtet in ihrem neuen Buch „Von der Corona-Krise zur Jahrhundert-Pandemie“ die Hintergründe dessen, was seit einem halben Jahr die Welt so dramatisch verändert hat.

Moderation: Wolfgang Heim