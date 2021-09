Hubert Messner | Arzt und Bergsteiger

Hubert Messner wuchs mit acht Geschwistern in einem Südtiroler Bergdorf im Villnößtal auf. Er studierte in Italien und Österreich Medizin, baute in Bozen die Frühchen-Station auf und ist ein bekannter und erfolgreicher Kinderarzt und Neonatologe. "Zwischen Leben und Tod" ist Hubert Messner aber nicht nur als Arzt: In seiner Freizeit ist er Bergsteiger, begleitete seinen berühmten Bruder Reinhold unter anderem in den Himalaya und in die Arktis und war auf einer dieser Reisen auch schon in Lebensgefahr.

Moderation: Wolfgang Heim