Selbstheilungskräfte des Gehirns im Kampf gegen Demenz

Er kommt aus einem kleinen Dorf in Thüringen. Er floh als Jugendlicher aus Deutschland Ost. Und er wurde in Deutschland West einer der führenden Hirnforscher. Prof. Gerald Hüther hat als Neurobiologe intensiv die Strukturen und Funktionsweisen des menschlichen Gehirns erforscht und sich dabei vor allem auch darum bemüht, seine Erkenntnisse allgemeinverständlich zu formulieren. Hüther hat verschiedene populärwissenschaftliche Bücher verfasst und beschäftigt sich in seinem neuen Buch mit der Frage, wie man die Selbstheilungskräfte des Gehirns aktivieren kann, um sich vor Demenz zu schützen.

Verlagsgruppe Random House GmbH, München Raus aus der Demenz-Falle! Wie es gelingen kann, die Selbstheilungskräfte des Gehirns rechtzeitig zu aktivieren Autor Gerald Hüther Verlag: Arkana ISBN: 978-3442342099

Vandenhoeck & Ruprecht Männer Das schwache Geschlecht und sein Gehirn Autor Gerald Hüther Verlag: Vandenhoeck & Ruprecht ISBN: 978-3-525-40420-1