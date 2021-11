Hilde Gerg | Ex-Skirennläuferin und Olympiasiegerin

„Hilde hat uns Sportfans spannendste Rennen und große Emotionen geliefert. Noch spannender ist ihre Lebensgeschichte und die damit verbundene Lebensleistung.“ Das sagt Felix Neureuther über die beeindruckende Lebensleistung von Hilde Gerg. Sie wurde eine der besten alpinen Skifahrerinnen der Welt, musste aber auch zahlreiche Rückschläge und Katastrophen bewältigen. Ihren Durchbruch feierte sie als 22-jährige Slalom-Olympiasiegerin bei den Winterspielen 1998 in Nagano. Wie vergänglich Lebensglück sein kann, musste Hilde Gerg schmerzlich durch den plötzlichen Tod ihres Ehemanns und Trainers Wolfgang Graßl erfahren. Er starb an einem Riss der Aorta, nach nur wenigen Jahren Ehe und zwei gemeinsamen Kindern. Hilde Gerg berichtet in „Der Slalom meines Lebens“ wie sie sich von diesem Schicksalsschlag erholt hat, was der Sport ihr dabei gegeben hat und wie sie heute im Berchtesgadener Land ein glückliches Leben führt.

