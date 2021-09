»Sprache ist in den letzten Jahren zu einem identitätspolitischen Schlachtfeld geworden. Auf der einen Seite gibt es die linke Identitätspolitik, die auf die Emanzipation von einzelnen Gruppen ausgerichtet ist, zum Beispiel auf Frauen, geschlechtlich diverse Menschen oder ethnische Minderheiten. Auf der anderen Seite haben wir Gruppen und eine Partei, die Sprache sehr stark mit kultureller Identität im nationalen Sinne verknüpft. Die AfD hat das in ihrem Grundsatzprogramm von 2016 und auch in dem aktuellen Wahlprogramm ganz klar formuliert.«