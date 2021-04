Hat über den Sommer seines Lebens geschrieben.

Helmut Zierl ist als einer der gefragtesten deutschen Schauspieler bekannt, seit Beginn der 80er Jahre ist er in Fernsehfilmen und auf den Schauspielbühnen in ganz Deutschland zu sehen. Seine Karriere begann er an der Landesbühne Hannover, es folgten Engagements in Hamburg, Dresden und Berlin und vielfache Aufführungen in der Komödie im Marquardt und im Alten Schauspielhaus Stuttgart. Als Synchronsprecher leiht er unter anderem Jeff Goldblum, Steve Martin und Christopher Walken seine Stimme. Über den Sommer 1971, als er aus der norddeutschen Provinz per Anhalter nach Amsterdam und Brüssel fuhr und dort drei lebensverändernde Monate verbrachte, hat er eindrucksvoll in “Follow the Sun - Sommer meines Lebens“ geschrieben.