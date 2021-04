“Schleich schaut dem Volk aufs Maul und das lehrt nicht nur die Bayern das Gruseln.“ So schrieb die Badische Zeitung über den Kabarettisten Helmut Schleich. Als genialer Franz Josef Strauß Parodist ist er dem Fernseh- und Radiopublikum ans Herz gewachsen. Seit 2011 ist er Gastgeber seiner eigenen Kabarettsendung “SchleichFernsehen“ im Bayerischen Fernsehen. Darin war er in einer der vergangenen Sendungen dunkel angemalt zu sehen. Er sollte einen heimlichen Sohn des CSU-Politikers Franz Josef Strauß und Chef des fiktiven Staats Mbongalo darstellen, der Deutschland Ratschläge in der Pandemie erteilt. Das löste bundesweit eine Diskussion zum Thema “Blackfacing“ aus. Der BR begründete die Satire, dass die Figur als Karikatur nicht losgelöst vom Text zu beurteilen sei. mehr...