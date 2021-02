Entwickelte Medikamente gegen Infektionskrankheiten und ist Mitglied der Leopoldina.

Prof. Helga Rübsamen-Schaeff kennt beide Seiten. Sie kommt aus der Wissenschaft und Forschung und wurde Managerin und Unternehmerin. Der Chemikerin und Virologin gelang es bereits Mitte der 80er-Jahre erstmals mehrere Varianten der HIV-Virustypen zu finden und zu charakterisieren. Von der Professorin für Biochemie und Virologie an der Frankfurter Universität wechselte sie als Leiterin der Virusforschung zur Bayer AG. 2004 wurde Helga Rübsamen-Schaeff als Managerin des Jahres ausgezeichnet. Zwei Jahre später gründete sie selbst und leitete als Geschäftsführerin die Wuppertaler AiCuris GmbH&Co KG. Ein Unternehmen, das Medikamente gegen Infektionskrankheiten erforscht und entwickelt. Helga Rübsamen-Schaeff wurde als Wissenschaftlerin, die sich um die Virologie besonders verdient gemacht hat, mehrfach ausgezeichnet und ist Mitglied der Nationalen Akademie der Wissenschaften Leopoldina.

