Veröffentlichte gerade seine Autobiografie, brachte eine CD heraus – und nennt beides „Werdegang“

Heinz Rudolf Erich Arthur Kunze, wie er mit vollständigem Namen heißt. Erkennungsmerkmale: schwarze Brille und leichter Schal.

©Simon Stöckl

Heinz Rudolf Kunze zählt als Komponist, Sänger und Texter zu den festen Größen der deutschsprachigen Rockmusik. Er veröffentlichte mehr als 40 Alben, mehrere Bücher, schrieb Musicals und Kinderlieder.

Neues Kunze-Jubiläums-Album: "Werdegang"

Heinz Rudolf Kunze als Literat und Dozent

Bruce Springsteens Texte hat Kunze schon ins Deutsche übersetzt, lehrt Student:innen, wie man richtig gute Songs schreibt und jetzt hat er seine Autobiographie veröffentlicht:

In "Werdegang" erinnert er sich an seine Familie und Weggefährten, seine Erfolge und Fehlschläge. Nichts spart er aus, auch nicht die eigenen Panikattacken, die Angst, alleine zu sein. Er erzählt von seinen Auftritten und Erlebnissen in der DDR, seine besondere Verbindung zum Osten. Dabei ist seine Lebensgeschichte eine Erzählung des bundesrepublikanischen Zeitgeists und der Debatten, die Gesellschaft und Politik von den 1960ern bis heute prägten.

Reclam, Philipp, jun. GmbH Werdegang Die Autobiographie Autor Heinz Rudolf Kunze Verlag: Reclam, Philipp, jun. GmbH ISBN: 978-3150113790