Lebt in New York und recherchierte die Geschäfte des US-Vermögensverwalters BlackRock.

Die Ölproduktion in den USA hat sich in den vergangenen fünfzehn Jahren verdoppelt. Zum ersten Mal sind die USA in der Lage mehr Öl zu exportieren als zu importieren. Das liegt vor allem am Schieferöl-Boom - "Fracking", was inzwischen mehr als die Hälfte der Ölproduktion der USA ausmacht. Was bedeutet die Energiedominanz für Deutschland und Europa, für unsere Umwelt, aber auch für unsere Sicherheit? Die Journalistin Heike Buchter stellt diese Fragen. Die in New York lebende Wirtschafts- und Finanzmarktexpertin hat sich an den Schauplätzen der Ölindustrie ein Bild gemacht. Die Wirtschaftskorrespondentin für DIE ZEIT war die Erste, die ihrer Redaktion 2007 die Finanzkrise vorhersagte. Und 2015 war sie wiederum die Erste, die mit ihrem Buch "Black Rock. Eine heimliche Weltmacht greift nach unserem Geld" den amerikanischen Vermögensverwalter ins Licht der Öffentlichkeit gerückt hat.