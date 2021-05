per Mail teilen

Körperkult und Fitnesswahn. Menschen, die an ihrer körperlichen Leistungsfähigkeit arbeiten. Manager, die Marathon laufen. Und dann die vielen anderen, die doch nur auf dem Sofa sitzen und ein schlechtes Gewissen haben. Aus dieser gesamtgesellschaftlichen Mischung hat der Historiker Prof. Jürgen Martschukat ein Buch gemacht mit dem Titel „Das Zeitalter der Fitness.“ Martschukat ist Professor für Nordamerikanische Geschichte an der Universität Erfurt. Er beschäftigt sich mit der Geschichte von Gewalt und Gewalterfahrung. Und er schrieb ein Buch über die Geschichte der Todesstrafe in den USA.

Moderation: Wolfgang Heim