Trotz geschlossener Skigebiete war besonders im Hochschwarzwald an den ersten Tagen im neuen Jahr viel los. Die guten Schneeverhältnisse lockten so viele Wintersportler, dass Zufahrtsstraßen gesperrt werden mussten. Und auch die Corona-Monate zuvor strömten die Menschen in den Schwarzwald. Doch die Einnahmen für Hoteliers und Gastronomen, Vermieter, Wander- und Reiseführer bleiben aus. “Sie stehen mit dem Rücken zur Wand“, sagt Hansjörg Mair, der Geschäftsführer der Dachorganisation Schwarzwald Tourismus in Freiburg. Er fordert in der Krise effiziente und überzeugende Anreize für längerfristige Investitionsmaßnahmen in einer der bedeutendsten Wirtschaftsbranchen des Landes. 500.000 Menschen arbeiten in der Region im Tourismus. Der Südtiroler Hansjörg Mair leitet seit 2017 die Dach- und Marketingorganisation des Tourismus im Schwarzwald.

Moderation: Nicole Köster