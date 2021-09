Löste eine Regierungskrise aus und wurde in den einstweiligen Ruhestand versetzt.



Wohl noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik hat ein Politischer Beamter so viele Turbulenzen ausgelöst. Gute sechs Jahre war Hans-Georg Maaßen Präsident des Bundesamtes für Verfassungsschutz, sein letztes Jahr führte zu einer veritablen Regierungskrise. Der Grund: Maaßens Relativierung der Ausschreitungen von Chemnitz und seine Äußerung, innerhalb des Koalitionspartners SPD gäbe es linksradikale Kräfte. Das Ergebnis: Maaßen wurde nicht Staatssekretär, sondern in den einstweiligen Ruhestand versetzt. Trotz Abwerbungsversuchen durch die AfD-Spitze und Parteiausschluss-Diskussion will Maaßen nicht wechseln: "Ich bin seit 30 Jahren CDU-Mitglied. Ich bleibe es!"

Transparenzhinweis in eigener Sache:

Das aktuelle Audio/Video zur SWR1 Leute-Sendung vom 6. September 2019 mit Hans-Georg Maaßen ist eine gegenüber der Vorgängerversion überarbeitete Variante - daher haben wir das Audio/Video kurzzeitig offline gestellt. Der Moderator hatte ursprünglich in der Live-Situation eine Frage formuliert, die missverständlich aufgenommen werden könnte. Wir bedauern dies. Und es entspricht nicht unserem journalistischem Anspruch, weswegen wir uns dafür entschieden haben, die entsprechende Passage zu entfernen.