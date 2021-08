per Mail teilen

Lebte lange im falschen Körper und wurde vor einem Jahr vom Mann zur Frau.

Es sind die mutigen Sätze eines mutigen Menschen: „Ich habe mich entschlossen, mein zukünftiges Leben als Frau zu leben und so wird aus Matthias nun Hannah.“ Matthias Schlubeck kam ohne Unterarme auf die Welt und wurde zu einem der international erfolgreichen Panflötisten mit eigenem Plattenlabel und eigener privater Musikakademie. Zum anderen wurde er einer der erfolgreichsten Schwimmer seiner Zeit, der Weltrekorde schwamm und Goldmedaillen bei den Paralympics gewann. Jetzt also der Schritt in ein neues Leben als Hannah.