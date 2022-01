Günther Oettinger | Ex-Ministerpräsident von BW und ehem. EU-Kommissar | Schätzt den Crash seiner CDU ein

per Mail teilen

Der Absturz der CDU – die Suche nach den Ursachen und Fehlern – die Neuaufstellung nach Merkel – die Chancen und Risiken für den neuen Vorsitzenden Friedrich Merz: Alles Themen, die Günther Oettinger ganz besonders am Herzen liegen. Oettinger war erst CDU-Fraktionschef in Baden-Württemberg, dann ab 2005 für fünf Jahre Ministerpräsident. Ab 2010 war er zwei Mal EU-Kommissar: beim ersten Mal für Digitale Wirtschaft und Energie, beim zweiten Mal für Haushalt und Budgets. Der in Stuttgart geborene Oettinger ist Ehrenbürger seiner Heimatstadt Ditzingen und hat mittlerweile seine eigene Beratungsfirma und diverse Aufsichtsratsmandate.

Moderation: Wolfgang Heim