Konrad Beikircher kommt aus Südtirol und lebt seit vielen Jahren in Bonn. Er ist ein künstlerisches Multitalent: Musiker und Kabarettist, Schriftsteller und Moderator. Er ging mit Liedern von Adriano Celentano auf Tournee. Er schrieb Opernführer. Er schrieb ein Buch über seine Kindheit in Südtirol. Und er steht, wenn es Corona-bedingt geht, mit seinem Kabarett-Programm „Schiff Ahoi“ auf der Bühne. Konrad Beikircher, der auch lange als Gefängnispsychologe in der JVA Siegburg gearbeitet hat, ist zu Gast in SWR1 Leute.

Moderation: Wolfgang Heim