Vater, Opa, homosexuell, Roma-Aktivist – das Leben von Gianni Jovanovic (42) passt in keine Schublade! Was kann er Wolfgang Heim Neues erzählen?

An diesem Gast kommt gerade keiner vorbei – sollte man auch nicht: Gianni Jovanovic bezeichnet sich selbst als Erklärbär der Nation und geht für diese Rolle an seine persönlichen Grenzen. Als queerer Roma ist Gianni Jovanovic mehrfach diskriminiert und setzt sich für die Rechte von Sinti*zze und Rom*nja ein. Unermüdlich klärt er über die Gräueltaten, die seine Community in Europa erleben musste, auf und stellt in der aktuellen Rassismus-Debatte klar, warum es noch nie okay war, das Z-Wort zu benutzen.

Gianni Jovanovic passt in keine Schublade

Er betreibt ein Zahnkosmetikstudio, ist homosexueller Roma und mit 42 Jahren schon zweifacher Großvater. Er ist gerade 14, da verheiratet ihn seine Familie. Mit 16 folgt das erste Kind, ein Jahr später wird er zum zweiten Mal Papa. Sein Outing folgt mit Anfang 20, für seine Familie ist das ein Schock. Mittlerweile ist er seit über 15 Jahren glücklich mit seinem Mann verheiratet und hat ein liebevolles Verhältnis zu seiner ganzen Familie. Als Aktivist setzt sich Gianni für die Rechte der Sint*izze und Rom*nja und der LGBTQI*-Community ein und kämpft gegen Rassismuss und Diskriminierung. Wolfgang Heim spricht mit Gianni Jovanovic über Aktivismus, sein emotionales Outing und die Kraft von Frauen. Und es wird sogar geflirtet!

