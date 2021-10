„Tag für Tag Gera besser gemacht zu haben, nichts anderes“, daran will sich Julian Vonarb messen lassen. Ob das dem parteilosen Oberbürgermeister gelingt, müssen die Bürger der 100.000-Einwohner-Stadt in Thüringen bewerten. 2018 setzte sich der parteilose Banker und Unternehmensberater in der Stichwahl klar gegen den AfD-Kandidaten durch. Julian Vonarb wuchs in Freiburg auf, machte zunächst eine Lehre als Bankkaufmann, studierte BWL an der Frankfurt School of Finance & Management und leitete eine Bankfiliale in Gera, bevor er sich mit eigener Unternehmensberatung selbstständig machte. Durch den politischen Wandel verlor Gera in den 90er Jahren große Arbeitgeber. Julian Vonarb trat mit dem Anspruch „Vernunft und Veränderung“ an. Sein Vater war jahrelang Bürgermeister von Breisach.

Moderation: Nicole Köster