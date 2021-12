Er ist 94 Jahre alt und einer der letzten lebenden Zeitzeugen. Gerhard Maschkowski hat in seiner Jugend die Hölle erlebt. Als Kind jüdischer Eltern kam er 1943 nach Auschwitz und überlebte im Winter 1945 bei Eiseskälte und bewacht von der SS den Todesmarsch Richtung Westen. Zum Schluss wog er noch 35 Kilo. Gerhard Maschkowski ging nach dem Krieg zusammen mit seiner Frau, die ebenfalls ein Nazi-Konzentrationslager überlebt hatte, in die USA. Dort lebt er noch heute. Alle zwei Jahre kommt er nach Deutschland - zur Kur, und um bei Veranstaltungen und Einladungen darüber zu berichten, was war. mehr...