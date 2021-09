Gerald Baars | Journalist

ARD Korrespondent Gerald Baars arbeitet am 11. September 2001 als Studioleiter in New York. Er ist gerade für Dreharbeiten in Kanada, als er aus dem Fernsehen von den Terroranschlägen in New York erfährt. Sofort schickt er seinen Kameramann zur "Unglücksstelle" - denn anfangs wird ein Unglück vermutet.

Der Kameramann dreht gerade beim World Trade Center, als der Südturm zusammenbricht. Nur durch eine glückliche Fügung überlebt er. Der Luftraum über New York wird gesperrt, das Telefonnetz bricht zusammen. Mit dem Auto fährt Gerald Baars zurück: 5.000 Kilometer. Wochenlang berichtete er über die Folgen der Anschläge und über den "Krieg gegen den Terror".

In SWR1 Leute erinnert sich Baars an die Tage nach den Anschlägen und erklärt, wie die New Yorker heute, 20 Jahre nach den Anschlägen, auf ihre Stadt und den "Krieg gegen den Terror" blicken.

Moderation: Nicole Köster