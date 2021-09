per Mail teilen

Hilft Hobby- und Profigärtnern und macht mit seiner mobilen Pflanzenapotheke Hausbesuche.



René Wadas kommt aus Berlin und lebt mit seiner Familie in der Nähe von Braunschweig. Er ist von Beruf Gärtnermeister und hilft als "Pflanzenarzt" Hobby- und Profigärtnern im Kampf mit und für die Natur. Mit seiner mobilen Pflanzenapotheke macht er Hausbesuche, schaut sich Schrebergärten, Gemüsebeete und Dachterrassen an und gibt Tipps in Sachen Ungeziefer und Schädlinge. Eine seiner Erkenntnisse: "Fast immer fehlt der Dünger!"