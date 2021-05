Schrieb ein beeindruckendes Buch über lange Jahre mit einem schwerst behinderten Mann.

Ralf Hiemisch

Die Journalistin, TV-Moderatorin und Schriftstellerin Gabriele von Arnim hat erlebt, was man niemandem wünscht. Ihr Mann, der bekannte Fernsehjournalist Martin Schulze, erleidet kurz hintereinander zwei Schlaganfälle, die ihn zu einem Pflegefall machen. Zehn Jahre – bis zu seinem Tod – pflegt von Arnim ihn in der gemeinsamen Wohnung, immer am Rand der eigenen Überforderung, immer mit emotionalen Ausschlägen, immer in der Gefahr, sich selbst zu verlieren. Über diese zehn Jahre hat von Arnim ein beeindruckendes Buch geschrieben. Titel: „Das Leben ist ein vorübergehender Zustand“.