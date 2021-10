per Mail teilen

"Das Corona-Virus besitzt das Potenzial, einen zweiten Lehman-Schock auszulösen", sagt der Präsident des Instituts für Weltwirtschaft, Prof. Gabriel Felbermayr. Das Virus macht den Unternehmen deutlich, wie fragil die weltumspannenden Wertschöpfungsketten sind. Felbermayr fordert eine Reform des Welthandels: "Weil nicht alle Länder in gleichem Maße von der Sinnhaftigkeit des Freihandels überzeugt sind, sollten wir die WTO zu einer Art Club umbauen, der unterschiedliche Formen der Mitgliedschaft anbietet." Seit einem Jahr ist Prof. Gabriel Felbermayr Präsident des Instituts für Weltwirtschaft. Gleichzeitig hat er eine Professur für Volkswirtschaftslehre an der Christian-Albrechts-Universität in Kiel inne. Er ist Mitglied des Wissenschaftlichen Beirats des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie.