Er kommt aus dem schwäbischen Dettenhausen, lebt schon lange in Stuttgart – und ist ein Weltstar. Friedemann Vogel ist seit fast zwanzig Jahren Erster Tänzer beim Stuttgarter Ballett, der auch bei Gastspielen in aller Welt Menschen begeistert. Er hat zahlreiche Preise und Auszeichnungen bekommen. 2015 verlieh ihm das Land Baden-Württemberg den Titel "Kammertänzer". 2019 wählten ihn die Kritiker zum "Tänzer des Jahres". In zwei Tagen, an Karfreitag, zeigt das SWR-Fernsehen zwischen 14 und 15 Uhr den Film "Friedemann Vogel – Verkörperung des Tanzes".