Erklärt Management als erlernbaren Beruf und Handwerk und gehört zu den Managementvordenkern Europas

Prof. Fredmund Malik, Inhaber von Malik Management und Titularprofessor an der Universität St. Gallen, ist mehrfach ausgezeichneter Bestsellerautor, Managementwissenschaftler und Unternehmer. Er gehört zu den Managementvordenkern Europas. Seit mehr als 40 Jahren arbeitet er an einem lehr- und lernbaren Berufsstandard für professionelles Management. Mit Niederlassungen in St. Gallen, Zürich, Wien, Berlin, London und Toronto ist seine Organisation der größte Think Tank für ganzheitliches General Management. Der gebürtige Österreicher war mehr als dreißig Jahre lang österreichischer Honorarkonsul für mehrere Schweizer Kantone. Im vergangenen Jahr wurde er mit dem Life Achievement Award ausgezeichnet.