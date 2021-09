Das Corona Virus und das Recht. Kaum jemand kann abschätzen, was juristisch alles auf uns zukommt. Das fängt damit an, dass Leute dagegen klagen können, wenn sie dauerhaft eingesperrt werden. Das betrifft Kündigungen und Entlassungen, Verträge und ausbleibende Zahlungen, das betrifft Haftungs- und Versicherungsfragen. Und das endet damit, dass sich die Justiz in Deutschland vielleicht neu sortieren muss, um einer möglichen Klagewelle gewachsen zu sein. Frank Bräutigam ist SWR-Journalist und Leiter der ARD-Rechtsredaktion in Karlsruhe. Er ist seit Wochen regelmäßig als Experte in Radio- und Fernsehsendungen zu Gast, um schwierige juristische Fragestellungen Bürgerinnen und Bürgern verständlich zu machen. mehr...