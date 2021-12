Der Ortenauer Meeresabenteurer taucht in eisig kalte Wasser im Polarmeer genauso, wie in tropische Gewässer. Der Meeresbiologe und Forschungstaucher ist mit Haien, Schwertwalen und Belugas getaucht, hat sagenhafte Korallenriffe vor Norwegen aufgespürt und dabei auch die ein oder andere unliebsame Begegnung mit Meeresbewohnern erlebt. Seit 15 Jahren erkundet er die Tiefen der Ozeane, setzt sich mit viel Engagement für den Meeresschutz ein. Im Landesschau-Studio erzählt er von der Faszination Unterwasserwelt, ihrer manchmal skurrilen Lebewesen und warum er dies alles bewahren will. mehr...