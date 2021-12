Florian Klenk | Jurist und Journalist

Forian Klenk ist promovierter Jurist und seit fast zehn Jahren Chefredakteur des österreichischen Nachrichtenmagazins "Falter". Als investigativer Journalist hat er sich in Österreich einen Namen gemacht: Klenk deckte Übergriffe der Wiener Polizei auf, er recherchierte zum Thema Frauenhandel in Österreich und brachte die Affäre um den früheren Finanzminister Grasser an die Öffentlichkeit.

In seinem Buch "Bauer und Bobo" schreibt er über sein Praktikum bei einem steirischen Bergbauern. Der hält ihn erst für einen Ökospießer - aber dann entsteht eine Freundschaft.

Moderation: Wolfgang Heim