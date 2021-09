Felix Graf Adelmann und Johannes von Bodman

per Mail teilen

Beide kommen aus traditionsreichen Adelshäusern

Im SWR Fernsehen laufen zur Zeit und immer freitags um 21 Uhr Adelsfilme. Porträtiert werden Adelshäuser aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz und zwei der Porträtierten sind heute bei uns: Zum einen Felix Graf Adelmann. Der Ökowinzer und studierte Betriebswirt leitet das familieneigene Weingut in Kleinbottwar, sammelt Oldtimer und hat ein eigenes Tonstudio. Zum anderen Johannes von Bodman, auch er Betriebswirt und Ökobauer, der schon in Südamerika gelebt und gearbeitet hat. Von Bodman leitet den familieneigenen Forst- und Landwirtschaftsbetrieb, in dem unter anderem Obst und Wein angebaut wird.