Etwa jede zehnte Frau ist betroffen. In sehr seltenen Fällen kommt das Lipödem auch bei Männern vor. Das Lipödem ist eine Fettverteilungsstörung, die häufig an Beinen und Armen auftritt und den Körper unproportional aussehen lässt. Falk-Christian Heck ist Chirurg und entwickelte Anfang der 2000er Jahre eine wirksame Operationsmethode und gründete die LipoClinic. Mit ihren Standorten in Mühlheim, Hamburg, Salzburg und Madrid entwickelte er die Klinik zur weltweit führenden Institution der Lipödem-Behandlung. Falk-Christian Heck ist Facharzt für Orthopädie, Unfallchirurgie und Sportmedizin. In Vorträgen gibt er Tipps zur Selbsthilfe und zur Therapie des Lipödems. Falk-Christian Heck beschreibt in SWR1 Leute Behandlungsmethode und Umgang mit einer Krankheit, die vor zwanzig Jahren noch unbekannt war. mehr...