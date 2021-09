per Mail teilen

Leitet seit gut zehn Jahren eine der größten deutschen Drogerieketten.

"Drogerie-Krieg der Konkurrenten", "Schnäppchenkäufe bei der Konkurrenz" über "Handelskämpfe unter Biosupermärkten" so lauten Schlagzeilen über Drogeriemärkte. Welche Werte gelten im dm-drogerie Markt und wie werden sie gelebt? Erich Harsch ist seit 1981 bei dm. Als unglücklicher Jurastudent hatte sich der Österreicher auf eine Anzeige beworben, um den EDV-Bereich des Unternehmens aufzubauen. Er stieg in die Geschäftsleitung auf und trat 2008 die Nachfolge von dm-Gründer Götz W. Werner als Vorsitzender der Geschäftsführung an.