„Wir brauchen eine positive Sicht auf die Zukunft“, sagt Max Thinius. Er beschäftigt sich von Berufswegen mit der Zukunft, als Futurologe. Futurologen entwerfen positive Modelle und Szenarien für die Zukunft. Max Thinius sagt, im Vergleich zu Zukunftsforschern denke er ganzheitlich und gehe weit über einzelne Branchen hinaus. Wie sieht die Zukunft konkret aus in einer Welt, in der sich etwa 80 % unseres Alltags im privaten wie im wirtschaftlichen Umfeld ändern? Die Zukunftsaussichten, die bis Februar 2020 noch positiv waren, sind seitdem so stark gesunken wie noch nie, seit Gründung der BRD. Wie begegnet der Futurologe den Themen gesellschaftliche Entwicklung, Digitalisierung, Wirtschaft, Finanzmarkt, Stadt- und Regional-Entwicklung? Max Thinius leitete 10 Jahre den Lehrstuhl für Innovation und Kommunikation am Institut für Marketing und Kommunikation in Berlin und Wiesbaden. Er ist Autor, ausgebildeter Schauspieler, Unternehmenssprecher im Lebensmittelhandel und gilt als einer der führenden Futurologen Europas.