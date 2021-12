Gilt als Aufklärer der skandalösen CumEx-Geschäfte und steht deshalb wegen Wirtschaftsspionage in der Schweiz vor Gericht.

Großer Skandal unter Olaf Scholz: Whistleblower Seith deckt CumEx auf

"CumEx" wurde zum Begriff des größten Steuerraubs der Geschichte: Weltweit wurden Steuerzahler um 150 Milliarden Euro betrogen, indem das Finanzamt über Jahre Steuern erstattet hat, die nie gezahlt wurden. Eckart Seith ist Anwalt für Wirtschaftsrecht und gilt als CumEx-Whistleblower. Er vertrat den Drogerieunternehmer Erwin Müller, der - wohl unwissend über die genauen Hintergründe - Gelder in CumEx-Geschäfte investiert hatte. Im Zuge seines Mandats stößt Seith auf Dokumente der CumEx-Bank Sarasin, die Erkenntnisse leitet er an die Behörden in Deutschland und der Schweiz weiter und erstattete Anzeige gegen die Banker. So wurde er zum CumEx-Aufklärer und gleichzeitig zum Angeklagten.

Anwalt aus Stuttgart freigesprochen

In erster Instanz sprach das Gericht Eckart vom Vorwurf der Wirtschaftsspionage frei. Die Berufungsverhandlung wurde abgebrochen, weil ein Staatsanwalt den Anschein der Befangenheit gemacht hatte. Kritiker bemängeln, der erste Strafprozess im Zusammenhang mit CumEx werde gegen die Aufklärer statt gegen die Täter geführt.

