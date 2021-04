per Mail teilen

Mit sieben fing Achim Schlöffel an zu tauchen. Jetzt, mit 50, kommt er auf mehr als 10.000 Tauchgänge. Sein spektakulärster: Im Juni 2012 durchtauchte er innerhalb von acht Stunden als erster Mensch der Welt den Ärmelkanal. Schlöffel unternahm Tauchexpeditionen zu versunkenen Schiffwracks, in unerforschte Unterwasserhöhlen und eiskalte Bergseen. Er riskierte bei Rettungsaktionen sein Leben, um das Leben anderer Menschen zu retten. Im Detail kann man das in seinem gerade erschienen Buch mit dem Titel „Der Tod taucht mit“ nachlesen.

Moderation: Wolfgang Heim