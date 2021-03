per Mail teilen

Sie studierte Design, sie arbeitete als Kostüm- und Szenenbildnerin und sie wurde Ende der 80er Jahre Mitbegründerin des Berliner Theaters 89. Heute ist Annekatrin Hendel eine erfolgreiche Filmproduzentin und Filmregisseurin. Sie drehte einen Dokumentarfilm über den Rammstein-Keyboarder Christian „Flake“ Lorenz. Sie porträtierte den Lyriker Sascha Anderson, der Leute an die Stasi verriet, und den größten Berserker der deutschen Filmgeschichte Rainer Werner Fassbinder. In ihrem neuen Film „Vertreibung ins Paradies“ erzählt Annekatrin Hendel, was Corona und der Lockdown mit der (eigenen) Familie machen.

»Die schlechtest gelaunteste Person in unserer Konstellation war ich. Dass die anderen zugelassen haben, dass ich zu Hause drehe, geschah wohl in der Hoffnung, dass sich meine Stimmung dadurch etwas hebt. Und das hat auch funktioniert. Mit dem Drehen ließ das Gefühl der Überforderung durch Unterforderung etwas nach.«^

Moderation: Wolfgang Heim