Gibt Antworten auf Corona-Fragen im Zusammenhang mit der Lunge

Das Corona-Virus hat unterschiedliche, widersprüchliche, in jedem Fall dramatische Auswirkungen auf unsere Gesundheit. Besonders betroffen: Die Lunge. Welche gesicherten Erkenntnisse gibt es Stand heute? Was haben die Obduktionen der Rechtsmediziner ergeben? Kann sich die Lunge nach einer Corona-Lungenentzündung vollständig erholen? Wann drohen bleibende Schäden? Fragen über Fragen, und die Antworten kommen von einem Mann, der Experte ist auf diesem Gebiet. Kai-Michael Beeh ist Internist und Pneumologe. Er hat das Institut für Atemwegsforschung in Wiesbaden gegründet.

Moderation: Wolfgang Heim