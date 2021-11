Dr. Iris Zachenhofer | Neurochirurgin und Psychiaterin

Iris Zachenhofer ist Neurochirurgin und Psychiaterin und arbeitet in Wien in einem der größten psychiatrischen Krankenhäusern Österreichs. Darüber hinaus ist sie eine erfolgreiche Autorin. Sie beschäftigt sich seit langem mit den Themen Übergewicht, Diäten und Jojo-Effekt. Sie schrieb „Abnehmen für hoffnungslose Fälle“. Sie thematisierte Missstände in der Neurochirurgie. Und sie unternimmt in ihrem neuen Buch „Die Schamanen-Therapie“ den Versuch, die Heilkunst längst vergangener Zeiten mit unserer modernen Schulmedizin zu kombinieren.

Moderation: Wolfgang Heim