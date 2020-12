Corona hat die Welt im Griff und deshalb wartet die Welt sehnsüchtig auf einen Impfstoff. Forscher und Wissenschaftler aus vielen Ländern arbeiten aktuell an fast 200 Impfstoffen, ganz vorne mit dabei das Tübinger Biopharma-Unternehmen Curevac. Derzeit wird die Wirkung des mRNA-basierten Impfstoffs in klinischen Studien erforscht, die bisherigen Ergebnisse sind ganz offensichtlich ermutigend. Deshalb will die EU-Kommission bis zu 405 Millionen Curevac-Corona-Impfdosen kaufen. Franz-Werner Haas ist Vorstandschef von Curevac und zu Gast in SWR1 Leute.

Moderation: Wolfgang Heim