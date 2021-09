Dr. Brigitte Holzinger | Psychotherapeutin

per Mail teilen

Jeder Mensch träumt Nacht für Nacht, nur wissen wir nach dem Aufwachen meist nichts mehr davon. Wie können wir uns besser an Träume erinnern? Wie dienen Träume als Wegweiser und wie können wir mit Albträumen umgehen? Brigitte Holzinger ist eine der führenden Expertinnen im Bereich Schlaf- und Traumforschung. Sie leitet das Wiener Institut für Bewusstseins- und Traumforschung und entwickelte eine Methode, um Albträume zu bewältigen. Denn Klarträume, das sind Träume, in denen wir erkennen, dass wir träumen, können dabei helfen.

»Überspitzt würde ich sagen, dass der Traum eine kleine Psychotherapie ist, die wir jede Nacht mit uns machen, egal ob wir uns seine Inhalte merken oder nicht.«

An der Universität Wien leitet Brigitte Holzinger Kurse zum Thema Schlafcoaching, zudem hat sie in Stanford und Wien Psychologie studiert. In SWR1 Leute erklärt Brigitte Holzinger, wie wir lernen, bewusst zu träumen.

