Tschüss und Ade: Claus Klebers letzte Sendung

Die SWR1 Hitparade feierte 2019 runden Geburtstag - 30 Jahre! Thomas Schmidt und Stefan Siller wollten damals einen Weltrekord brechen und haben an 5 Tagen im August 1989 24 Stunden am Stück gesendet. SWR1 Leute-Moderatorin Nicole Köster und die beiden Hitparaden-Rekordhalter in einem Mitschnitt von "Leute Live" aus Öhringen - gleichzeitig auch eine Erinnerung an unseren wunderbaren Kollegen Thomas Schmidt, der Ende Oktober 2019 ganz überraschend verstorben ist. mehr...