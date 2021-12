Leitet eine psychiatrische Klinik in Hamburg und ist Spezialist für narzisstische Störungen

Sind wir eine narzisstische Gesellschaft? Geprägt von Selbstbezogenheit, Individualismus und Egoismus, in der kaum noch Platz für Gemeinschaft und Zusammenhalt ist? Denn moderne Medien wie Facebook, Instagram und Snapchat dienen der Selbstdarstellung. "So einfach ist es nicht", erläutert Prof. Claas-Hinrich Lammers. Der Ärztliche Direktor und Chefarzt der Asklepios Klinik Nord Ochsenzoll in Hamburg setzt sich differenziert mit dem Thema auseinander. "Gibt es ein gesundes Maß an Narzissmus? Weist nicht jeder Mensch - bis zu einem gewissen Grad - narzisstische Züge auf? Sind bestimmte, als Narzissmus verteufelte Charaktereigenschaften vielleicht sogar nützlich und notwendig?" Claas-Hinrich Lammers leitete an der Charité einen Forschungsschwerpunkt im Bereich der Persönlichkeitsstörungen.