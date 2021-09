Dr. Christoph Specht | Der meistgefragte TV-Doktor Deutschlands

„Was wirklich wichtig ist“ möchte Christoph Specht erklären: Der Arzt und Wissenschaftsjournalist filtert heraus, was im Wust der medizinischen Informationen tatsächlich evidenzbasiert ist. Vor zehn Jahren begann er als Medizinkorrespondent, wie er sich selbst bezeichnet. Er importierte die Idee aus den USA, wo jeder Sender einen Medical Correspondent hat, der dann in Erscheinung tritt, wenn eine Nachricht einen medizinischen Hintergrund hat. Inzwischen ist Christoph Specht Deutschlands meistgefragter TV-Doktor. Christoph Specht studierte Medizin in Gießen, Frankfurt und den USA. Und er spezialisierte sich auf Tropenmedizin an der Universität Liverpool.

Moderation: Nicole Köster