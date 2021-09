Christoph Quarch | Philosoph

Erklärt die Welt und gründete eine neue platonische Akademie.

"Jetzt einfach so zu tun, als hätten wir diesen Augenblick gar nicht, als wollten wir den überspringen, heißt die Chance auf Veränderung und Transformation aus der Hand zu geben – das ist auch nicht klug."

Christoph Quarch über Krisenzeiten und wie man sie nutzen kann

Was macht gelingendes Leben aus?

Dafür greift Christoph Quarch auf die antike griechische Philosophie zurück und übersetzt sie ins Heute. Was bedeutet es, in vollem Sinne lebendig zu sein? Worin liegt im digitalen Zeitalter die unveräußerliche Würde des Menschen? Welches Denken brauchen wir, um den Herausforderungen des Klimawandels gewachsen zu sein?

Christoph Quarch gilt als weltweit innovativster Platon-Spezialist. Er lehrt Ethik und Wirtschaftsphilosophie und ist als Redner und Berater für Unternehmen tätig. Im vergangenen Jahr gründete er die Akademie 3, eine neue platonische Akademie.