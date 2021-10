Sprechen über ein Tabu und bieten betroffenen Frauen Hilfe an.

Sheila de Liz (l.) und Christina Diehl (r.) imago/xgbrcix/xFuturexImage (Liz) und privat (Diehl)

Als Christina Diehl mit Mitte 30 bereit für eine Familie ist, wird sie sofort schwanger. Voller Vorfreude startet sie gemeinsam mit ihrem Partner in ein neues Leben – bis zur niederschmetternden Diagnose der Fehlgeburt. Sie fällt in ein Loch, verliert aber nicht den Mut. Doch es folgen weitere. Nach insgesamt sechs Fehlgeburten findet sie aus der Leere kaum noch heraus. Der Druck der biologischen Uhr, Schuld- und Schamgefühle überrollen sie. Etwa jede sechste Schwangere erleidet eine Fehlgeburt, doch das Thema ist kaum präsent. Christina Diehl hat über ihre Erfahrungen geschrieben in „Netter Versuch, Schicksal“. Gynäkologin Sheila de Liz ist bekannt dafür, Tabuthemen offen anzusprechen. In ihren Büchern und Videos spricht sie über Blasenschwäche, gibt Tipps für besseren Sex und klärt über die Wechseljahre auf. Christina Diehl und Sheila de Liz sind zu Gast in SWR1 Leute.

mvg Verlag Netter Versuch, Schicksal Wie ich die innere Leere nach meinen Fehlgeburten wieder füllen konnte Verlag: mvg Verlag ISBN: 978-3747403266