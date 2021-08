»Bei mir wurden die getrieben, die Stars stellen sich ja nicht freiwillig so hin. Ich hab Marc Bolan von T.Rex von Inge Meysel für ein Foto die Fußnägel schneiden lassen und Abba nackt in Alufolie gewickelt. Bei einem Fotoshooting im Studio Hamburg, wo damals die Sendung „Disco“ aufgezeichnet wurde, habe ich Benny von Abba dazu gebracht, mit einer Flasche „Henkell Trocken“ rumzuspritzen. Das hätte der auch nicht bei jedem Fotografen gemacht. In dem Studio ist übrigens auch das Logo der Band entstanden.«